Экономика

10:05 15.02.2021

Nissan отказалась производить электромобили под брендом Apple

2 мин читать
Nissan отказалась производить электромобили под брендом Apple

Американская Apple Inc. обращалась к японской Nissan Motor по поводу сотрудничества в производстве электромобилей, однако переговоры были прекращены, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Обсуждения были короткими и не дошли до высшего руководства, поскольку американская компания хотела, чтобы Nissan выпускала электромобили под брендом Apple, что понизило бы роль автопроизводителя до поставщика оборудования, сказал один источник FT.

Многие автопроизводители опасаются перспектив превращения в "Foxconn автомобильной промышленности". Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) занимается сборкой смартфонов iPhone для Apple.

Главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта заявил, что компания не ведет переговоров с Apple.

"Мы никаким образом не изменим наш способ производства автомобилей", - сказал Гупта в интервью FT, подчеркнув, что компания всегда будет проектировать и производить автомобили как Nissan.

Он отметил, что Nissan открыта для рассмотрения партнерства с технологическими компаниями, чтобы адаптироваться к переходу на автомобили с доступом в интернет и самоуправлением.

"Мы можем создать партнерство, но адаптируя их услуги к нашим продуктам, а не наоборот", - добавил Гупта.

На прошлой неделе главный исполнительный директор Nissan Макото Учида, отвечая на вопрос о том, поступало ли компании предложение сотрудничества с Apple, заявил о готовности работать с технологическими группами.

Аналитики считают, что Nissan, сотрудничающая с Renault и Mitsubishi Motors, была бы подходящим партнером для Apple. Японская компания является пионером в производстве электромобилей после выпуска Leaf в 2010 году.

Помимо этого, у Nissan есть свободные производственные мощности в США после того, как компания начала фокусироваться на прибыльности, а не на объемах.

Некоторые аналитики считают, что Apple может изменить автомобильную отрасль, хотя неясно, какие технологии компания может предоставить, помимо силы своего бренда.

Apple несколько лет тестировала беспилотные автомобили в Калифорнии. На прошлой неделе компания сообщила, что в ходе испытаний водителям приходилось вмешиваться в процесс в среднем каждые 145 миль (233 километра). Беспилотникам Waymo, разрабатываемым Alphabet Inc. (SPB: GOOG), и Cruise автопроизводителя General Motors Co. (SPB: GM) удавалось преодолевать около 30 тыс. миль без вмешательства водителя.

Ранее сообщалось, что Apple прекратила переговоры с южнокорейской Hyundai и ее "дочкой" Kia по поводу производства электромобилей.

Теги: #nissan #электромобили #apple
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:45 03.02.2021
Microsoft и Apple возглавили рейтинг эффективности управления американских компаний

Microsoft и Apple возглавили рейтинг эффективности управления американских компаний

10:52 29.01.2021
GM планирует перейти к полностью электрической линейке автомобилей к 2035 году

GM планирует перейти к полностью электрической линейке автомобилей к 2035 году

12:36 26.01.2021
Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

10:26 11.01.2021
Baidu и Geely планируют совместно выпускать электромобили

Baidu и Geely планируют совместно выпускать электромобили

09:52 24.12.2020
Илон Маск пытался продать Tesla компании Apple

Илон Маск пытался продать Tesla компании Apple

10:45 23.12.2020
Маск несколько лет назад предлагал главе Apple Тиму Куку обсудить покупку Tesla

Маск несколько лет назад предлагал главе Apple Тиму Куку обсудить покупку Tesla

19:05 15.12.2020
Apple планирует увеличить производство iPhone в I полугодии 2021г на 30% - Nikkei

Apple планирует увеличить производство iPhone в I полугодии 2021г на 30% - Nikkei

19:02 02.12.2020
Европейская организация потребителей требует от Apple 180 млн евро из-за замедления работы iPhone

Европейская организация потребителей требует от Apple 180 млн евро из-за замедления работы iPhone

11:45 01.12.2020
АМКУ начинает сбор информации о рынке зарядки электромобилей

АМКУ начинает сбор информации о рынке зарядки электромобилей

17:22 18.11.2020
Продукция Apple стоимостью около $7 млн украдена в Великобритании

Продукция Apple стоимостью около $7 млн украдена в Великобритании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заинтересовался концепцией "Масдар-Сити" в ОАЭ с нулевым выбросом углекислого газа

Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби увеличение товарооборота с ОАЭ

Миссия МВФ завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand by – глава представительства Фонда

Минэкономики прогнозирует рост ВВП во II кв.-2021 свыше 7%

Misen получило от "Укргазвыдобування" $47,1 млн по решению арбитража

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГИ повторно продаст на аукционе Тхоривский спиртзавод

Хмельницкая АЭС подключила к энергосистеме блок №2

ОАЭ увеличит инвестирование в агропромышленный комплекс Украины в 10 раз

Зеленский заинтересовался концепцией "Масдар-Сити" в ОАЭ с нулевым выбросом углекислого газа

"Укроборонпром" подписал соглашения с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении сотрудничества

Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби увеличение товарооборота с ОАЭ

Милованов о переговорах с МВФ: Обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах

Миссия МВФ завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand by – глава представительства Фонда

Экспорт шотландского виски в 2020 году достиг минимума за 10 лет

Минэкономики прогнозирует рост ВВП во II кв.-2021 свыше 7%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА