Экономика

18:08 11.11.2019

Более 90% CEO ожидают роста своих компаний в 3-летней перспективе – обзор

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Более 90% CEO ожидают роста своих компаний в 3-летней перспективе – обзор

Руководители украинских компаний назвали среди главных преград для ведения бизнеса в 2019 году нехватку рабочей силы, но 92% из них прогнозируют рост своего бизнеса в перспективе трех лет, свидетельствуют материалы ежегодного обзора КМПГ в Украине.

Согласно данным исследования Global CEO Outlook in Ukraine, в ходе которого были опрошены 130 глав компаний, 35% CEO планируют увеличить инвестиции в инновации в ближайшие три года, тогда как среди глав мировых компаний о таких планах заявили 69%.

При этом только 39% руководителей украинских компаний считают свой бизнес подготовленным к кибератакам, а 31% затруднились оценить свой бизнес относительно кибербезопасности, указывается в материалах.

При этом 52% руководителей назвали повышение квалификации сотрудников ключевой стратегией для подготовки компании к будущему, 57% предпочли бы инвестировать в рабочую силу, чем в технологии. Однако глобальный опрос показывает другую тенденцию – только 32% опрошенных глав мировых компаний отдают предпочтение инвестициям в кадровый потенциал по сравнению с вложениями в технологии.

Только 16% организаций во всем мире внедрили искусственный интеллект в автоматизацию некоторых своих бизнес-процессов. В Украине, учитывая низкие затраты на рабочую силу, генеральные директора рассматривают достижение рентабельности инвестиций в ИИ и автоматизацию процессов как отдаленную перспективу.

Среди рисков для развития бизнеса главы украинских компаний отмечали, помимо нехватки рабочей силы, регуляционные и операционные риски, а также возврат к экономическому национализму.

Теги: #рост #ceo #бизнес #экономика
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