Экономика

19:02 06.11.2019

В ФРГ подготовили поправки, смягчающие Газовую директиву ЕС для "Северного потока - 2" – СМИ

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В ФРГ подготовили поправки, смягчающие Газовую директиву ЕС для "Северного потока - 2" – СМИ

Представители правящей коалиции ФРГ - партий ХДС/ХСС и СДПГ - подготовили законопроект, который позволит обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода "Северной поток - 2", сообщает агентство Bloomberg.

Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований директивы - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Агентство Bloomberg в свою очередь сообщает, что разработанный в Берлине законопроект позволит "Газпрому" считать, что проект был завершен в мае, а поэтому в его отношении должны действовать прежние правила. По данным агентства, немецкие депутаты предлагают определять понятие "завершение проекта" не сроками окончания строительства, а датой инвестиций в него. Агентство напоминает, что немецкие инвесторы вложили в проект 2 млрд евро.

30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Теги: #поправки #газопровод #германия
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