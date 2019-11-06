Глава Ассоциации газодобывающих компаний Опимах возглавил Госгеонедра

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний (АГКУ) Роман Опимах назначен на вакантную должность главы Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр).

Соответствующее решение принял Кабинет министров в среду, написал в Телеграм-канале с его заседания народный депутат Алексей Гончаренко (фракция партии "Европейская солидарность").

Как сообщалось, Кабинет министров 25 сентября уволил главу Госгеонедр Олега Кирилюка, возглавлявшего это ведомство с мая 2017 года с приставкой врио и утвержденного в марте 2019 года предыдущим составом правительства в качестве главы службы. До назначения по результатам конкурса нового руководителя Госгеонедр возглавлял директор департамента геологического контроля службы Вадим Гончаренко.

Основным конкурентом Опимаха был экс-директор департамента стратегического развития "Полтавской газонефтяной компании" (ПГНК) Ярослав Погорелый, однако по результатам тестирований и собеседования он набрал 11,25 балла, а Опимах 16.

Госгеонедр передана в подчинение Министерству энергетики и охраны окружающей среды.