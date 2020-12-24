Госгеонедра выставили на 2-й аукцион в 2021г 15 участков недр общей начальной ценой 11 млн грн

Государственная служба геологии и недр Украины объявила на 11 февраля проведение второго аукциона в 2021 году, на который выставлены разрешения на разработку 15 участков недр с залежами полезных ископаемых, общая начальная цена которых составляет около 11 млн грн.

Как сообщил глава Госгеонедр Роман Опимах в своем Facebook, среди лотов подземные минеральные и питьевые воды, янтарь, торф, каменный уголь, кварцевый песок, песчаник, песчано-гравийное сырье, известняк, сапонит и пегматит.

Лоты будут проданы путем открытых торгов на платформе ProZorro в режиме реального времени. Большинство лотов номинировано недропользователями, уточнил глава ведомства. Он напомнил, что теперь каждый желающий сможет предложить объект для выставления на торги, далее Госгеонедра обработают запрос и направят пакет документов на согласование в Минприроды, после чего будет объявлен очередной аукцион.

Ранее Госслужба геологии и недр Украины назначила на 12 января первый аукцион 2021 года, на который также выставила 15 лотов с общей стартовой ценой свыше 28 млн грн.