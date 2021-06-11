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15:00 11.06.2021

Прокуратура АР Крым обратилась в суд в связи с незаконным пользованием недрами на полуострове

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Прокуратура АР Крым обратилась в суд в связи с незаконным пользованием недрами на полуострове

Окружной административный суд Киева и Житомирский административный суд открыли производства по трем искам прокуратуры АР Крым в интересах государства в лице Государственной службы геологии и недр Украины к трем компаниям об аннулировании специальных разрешений на пользование недрами.

"Правоохранительные органы автономии установили факт нарушения требований природоохранного законодательства в части соблюдения порядка пользования недрами на территории Автономной республики Крым. В частности, установлено, что до оккупации полуострова двум украинским и одной российской компаниям были выданы специальные разрешения на пользование недрами. В 2014 году, после оккупации полуострова, компании осуществили перерегистрацию в соответствии с законодательством РФ, продолжив деятельность и добычу полезных ископаемых, в качестве российских субъектов хозяйствования, однако на основании указанных специальных разрешений", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

При этом указанные компании не подавали обязательную отчетность и не информировали Госгеонедра Украины о состоянии выполнения программы работ, чем нарушили условия пользования недрами, предусмотренные действующим законодательством.

Как подчеркивается, вместе с тем правоотношения в сфере недропользования должны направляться на эффективное использование ресурсного и инвестиционного потенциала месторождений, а также на наполнение государственного бюджета Украины средствами от их промышленной добычи. В связи с этим прокуратура АР Крым и г. Севастополя обратилмсь с исковыми заявлениями об аннулировании указанным компаниям специальных разрешений на пользование недрами.

Теги: #крым #недра #прокуратура #госгеонедра
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