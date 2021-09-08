Кабмин согласовал проведение служебного расследования в отношении главы Госгеонедр

Кабинет министров Украины согласовал протокольное решение об обеспечении проведения служебного расследования в отношении главы Государственной геологической службы Романа Опимаха.

Как сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, расследование будет проведено в соответствии с ч.3 ст.65 закона о предотвращении коррупции.

В свою очередь Опимах в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" уточнил, что решение правительства о проведении служебного расследования является формальностью, поскольку он уже выиграл судебное дело по этому поводу.

"Необходимая формальность. Решение суда в мою пользу по этому поводу было принято еще в начале лета", - пояснил он.

Опимах возглавляет Госгеонедр с ноября 2019 года, куда он пришел с должности исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний (АГКУ).