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16:35 31.05.2021

"Геоинформ Украины" начал наполнять государственный геологический портал

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"Геоинформ Украины" начал наполнять государственный геологический портал

Госпредприятие "Государственный информационный геологический фонд Украины" начало наполнять государственный геологический портал (https://nadra.gov.ua/), который будет содержать все необходимые для недропользователя базы данных и реестры.

"Государственный геологический портал постепенно будет наполняться и содержать рядом с интерактивной картой информацию из государственных баз данных заявлений и специальных разрешений на пользование недрами, реестров артезианских и нефтегазовых скважин", − сообщил глава Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр) Роман Опимах на своей странице Facebook в понедельник.

Именно через этот ресурс будет происходить вход в "Электронный кабинет недропользователя", подчеркнул Опимах.

"Размещение всех необходимых недропользователю баз данных и реестров на едином удобном ресурсе является нашей целью. Вся информация создается в виде геопространственных данных, что дает возможность удобного доступа к ней", − дополнил глава службы.

В настоящее время на портале в виде интерактивной карты выложены контуры специальных разрешений на пользование недрами по каждой из областей Украины. Представлена статистика по тенденции выдачи специальных разрешений по годам, соотношение количества специальных разрешений на различные виды пользования недрами, информация о пути получения разрешения.

Интерактивная карта содержит информацию об объектах лицензирования: вид полезного ископаемого, регистрационный номер, вид пользования недрами, название объекта учета, дата выдачи, срок действия разрешения и название компании-недропользователя.

На очереди - нанесение слоя информации о контурах подсчета запасов полезных ископаемых, в первую очередь незалицензированных месторождений, пояснил председатель Госгеонедр.

Теги: #опимах #геоинформация #госгеонедр #портал
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