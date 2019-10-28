В конкурсе на должность главы Госгеонедр лидируют глава юруправления ведомства Браиловская и исполнительный директор АГКУ Опимах

В конкурсе на замещение вакантной должности Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) лидируют начальник юридического управления ведомства Кристина Браиловская и исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний (АГКУ) Роман Опимах.

Согласно обнародованным на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы результатам тестирования на знание законодательства, оба кандидата набрали по 2 балла, остальные четыре претендента – Роман Сарамага, Сергей Попов, Евгений Кравчук и Ярослав Погорелый – по 1 баллу.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 25 сентября уволил главу Госгеонедр Олега Кирилюка, возглавлявшего данное ведомство с мая 2017 года с приставкой временно исполняющего обязанности и утвержденного в марте 2019 года предыдущим составом правительства в качестве главы службы.

До назначения по результатам конкурса нового руководителя Госгеонедр возглавляет директор департамента геологического контроля службы Вадима Гончаренко.

Премьер-министр Алексей Гончарук 23 октября заявил о намерении правительства до конца этой недели (28 октября – 3 ноября) назначить новое руководство службы.