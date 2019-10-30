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08:21 30.10.2019

Опимах и Погорелый рекомендованы на должность главы Госгеонедр

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Национальное агентство по вопросам государственной службы будет рекомендовать на замещение вакантной должности главы Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний (АГКУ) Романа Опимаха и экс-директора департамента стратегического развития "Полтавской газонефтяной компании" (ПГНК) Ярослава Погорелого.

Согласно записи с Youtube-канала Нацагентства, Опимах по результатам тестирований и собеседования набрал 16 баллов, Погорелый – 11,25 баллов.

На должность также претендовали Кристина Браиловская, Роман Сарамага, Сергей Попов и Евгений Кравчук.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 25 сентября уволил главу Госгеонедр Олега Кирилюка, возглавлявшего данное ведомство с мая 2017 года с приставкой временно исполняющего обязанности и утвержденного в марте 2019 года предыдущим составом правительства в качестве главы службы.

До назначения по результатам конкурса нового руководителя Госгеонедр возглавляет директор департамента геологического контроля службы Вадима Гончаренко.

Премьер-министр Алексей Гончарук 23 октября заявил о намерении назначить новое руководство службы до 3 ноября.

Госгеонедр передана в подчинение Министерству энергетики и охраны окружающей среды.

Теги: #конкурс #украина #госгеонедра
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