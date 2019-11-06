Экономика

13:02 06.11.2019

DTEK Renewables подтвердила размещение дебютных "зеленых" еврооблигаций на EUR325 млн с купоном 8,5%

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DTEK Renewables подтвердила размещение дебютных "зеленых" еврооблигаций на EUR325 млн с купоном 8,5%

DTEK Renewables Finance B.V. успешно провела прайсинг дебютного выпуска пятилетних "зеленых" еврооблигаций на сумму EUR325 млн с купоном 8,5%, сообщается на сайте ДТЭК в среду.

"Зеленые еврооблигации – это новый инструмент для украинских компаний, чтобы привлечь инвестиции в развитие возобновляемой энергетики. Дебютное привлечение зеленых еврооблигаций дает действенный финансовый механизм для перехода Украины к энергобалансу с более низким СО2", – приводится в релизе комментарий генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Согласно сообщению, еврооблигации гарантированы материнской компанией эмитента DTEK Renewables B.V., а также ООО "Солар Фарм-3" и ООО "Орловская ветроэлектростанция", которые являются дочерними предприятиями DTEK Renewables.

Еврооблигации выпускаются по правилу 144А и Regulation S, их листинг планируется на Euronext Dublin с 12 ноября 2019 года.

Fitch Ratings Limited присвоил им рейтинг "В", а Standard&Poor’s – "В-". После закрытия выпуск, как ожидается, будет первым выпуском "зеленых" бондов украинским эмитентом.

Совместными организаторами выпуска выступили Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital, со-организатором – Укргазбанк, юридическими консультантами DTEK Renewables – Latham&Watkins LLP, Avellum и Van Doorne N.V., юридическими советниками организаторов выпуска – Linklaters LLP и Sayenko Kharenko.

Как ранее сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах, доходность облигаций при размещении составила 8,75% годовых, а спрос превысил EUR350 млн евро.

Средства, привлеченные от размещения зеленых еврооблигация, будут направлены исключительно на существующие и будущие проекты "ДТЭК ВИЭ" в возобновляемой энергетике. Это должно позволить компании реализовать план по расширению своих установленных мощностей наземных ветряных и солнечных энергоустановок до 1,9 ГВт по сравнению с примерно 0,95 ГВт, ожидаемых на конец этого года.

Компания, в частности, намерена построить Тилигульскую ВЭС мощностью 565 МВт, сейчас на площадке будущей станции осуществляется ветромониторинг и оценка воздействия на окружающую среду. "ДТЭК ВИЭ" также осуществляет активный девелопмент трех проектов в солнечной энергетике общей мощностью 390 МВт: Васильковской, Павлоградской и Троицкой гелиоэлектростанций. Реализация этих проектов, которые расположатся в Днепропетровской области, запланирована на 2020-2021 годы.

С целью прозрачности и подотчетности использования привлеченных средств компания внедрит систему публичной отчетности, которая будет отражать распределение средств по проектам и описание самих проектов. Такая отчетность будет публиковаться на сайте компании до момента погашения займа, что является лучшей рыночной практикой. Распределение средств согласно критериям отбора и экологическим показателям будет также оценивать независимый аудитор.

По данным Fitch, на конец первого полугодия 2019 года на долю "ДТЭК ВИЭ" приходилось 47% установленной мощности ВЭС (300 МВт) и 10% – СЭС (210 МВт), однако к концу этого года компания намерена увеличить свой портфель до 1 ГВт, а к концу 2022 года – до 1,9 ГВт.

Теги: #еврооблигации #dtek
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