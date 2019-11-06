Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение на 24% финансирования Минсоцполитики

Проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению предусматривает увеличение финансирование Министерства социальной политики Украины на 24,6% по сравнению с 2019 годом и составляет 294,198 млрд грн.

Об этом говорится в законопроекте №2000 от 15 сентября, с доработками ко второму чтению.

На руководство и управление в сфере социальной политики предусмотрено 177,2 млн грн, на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения – 62,576 млрд грн, на ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальная помощь лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной – 1,383 млрд грн, на выплату социальных стипендий студентам (курсантам) учреждений профессиональной перед высшими и высшего образования – 721 млн грн, на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы – 1,357 млрд грн, на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме – 47,570 млрд грн.

Также на предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг предусматривается 3,042 млрд грн, на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда – 172,576 млрд грн, на Фонд социальной защиты инвалидов – 1,835 млрд грн.

Кроме того, министерству предусмотрено 795,4 млн общегосударственных расходов на субвенция местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа.