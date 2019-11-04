Экономика

15:28 04.11.2019

Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей

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Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей

Государственная таможенная служба запустила сервис автоматического расчета таможенной стоимости и платежей за таможенное оформление автомобилей, сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

"Калькулятор таможенной стоимости и платежей при таможенном оформлении автомобиля готов. Наш онлайн-сервис в несколько кликов рассчитает, сколько и каких именно налогов необходимо уплатить за ввоз б/у или нового автомобиля из-за границы", – написал Нефьодов в соцсети Facebook в понедельник.

Он добавил, что в базе сервиса доступна информация по более 2,3 тыс. моделей.

Теги: #авто #гостаможня #нефьодов #оформление
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