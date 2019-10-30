Экономика

09:00 30.10.2019

НБУ ввел дифференцированные тарифы на выдачу наличных банкам

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НБУ ввел дифференцированные тарифы на выдачу наличных банкам

Правление Национального банка Украины (НБУ) постановлением № 122 от 23 октября дифференцировало тарифы на выдачу наличных банкам для улучшения тарифной политики в сфере расчетно-кассового обслуживания, говорится в сообщении на странице НБУ в Facebook.

"Если раньше банки получали у Национального банка наличные всех номиналов по одинаковому тарифу, то теперь получение наличности высоких номиналов подорожает. Это сделано для того, чтобы обеспечивать разменность денег в обращении и стимулировать банки получать не только высокие номиналы банкнот", - говорится в сообщении.

Согласно ему, о результатах и дальнейших перспективах работы банков, уполномоченных на хранение запасов наличности Нацбанка, шла речь во время рабочего совещания в НБУ.

Директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, отметил, что НБУ продолжает делегирование часть своих функций в регионах уполномоченным банкам, которые постепенно активизируют работу в этом направлении. Так, в настоящее время запасы наличности НБУ хранятся в 71 подразделении - Центральном хранилище, пяти региональных подразделениях Нацбанка, а также в 65 помещениях уполномоченных банков.

"Вместе с тем Национальный банк контролирует и в дальнейшем будет контролировать обеспечение надлежащего состояния наличных денег в обращении, поскольку качество наличности - одна из основных составляющих денежного обращения", - цитирует пресс-служба НБУ Зайвенко.

Уполномоченными банками на хранение запасов наличности Нацбанка являются Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ.

Теги: #нбу #наличные
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