Гончарук обсудил с вице-президентом ЕИБ расширение портфеля проектов, осуществляемых в Украине при поддержке банка

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазил Гудак обсудили расширение портфеля проектов, которые осуществляются в Украине при поддержке ЕИБ.

На встрече Гончарук отметил, что Европейский инвестиционный банк - один из важнейших партнеров украинского правительства.

"Вице-президент Европейского инвестиционного банка, в свою очередь, поздравил премьер-министра с недавним назначением, отметил заинтересованность ЕИБ в продолжении сотрудничества с Украиной и выразил поддержку государству на ее евроинтеграционном пути", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам встречи сторон.

По словам Гончарука, правительство Украины открыто к сотрудничеству в рамках проекта "Европейские дороги ІІІ", программы развития профессионально-технического образования, реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Борисполь" и инвестиционной программы АО "Укрпошта".

Премьер выразил надежду, что программы сотрудничества будут включать поддержку малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры, в частности системы общественного транспорта, а также повышение энергоэффективности.

"Он поблагодарил за поддержку гуманитарных проектов и проектов по восстановлению, которые реализуются при поддержке ЕИБ в контролируемых правительством Украины районах Донецкой и Луганской областей, и выразил надежду на продолжение этого сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Кроме того, премьер Украины приветствовал будущее подписание трехстороннего меморандума между правительством Франции, ЕИБ и Мариуполем о сотрудничестве в рамках проекта водоочистки и водоснабжения города, которое состоится 29 октября в Мариуполе на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine.