Правительство отменило дублирование регуляторных актов в сфере розничной торговли алкоголем

Правительство в ходе дерегуляционного заседания в среду приняло решение об отмене дублирования регуляторных актов в сфере розничной торговли алкоголем, что должно сэкономить бизнесу около 1,5 млн грн в год, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Отменили дублирование регуляторных актов в сфере розничной торговли алкоголем. Это уничтожит коррупцию в сфере, а бизнес сэкономит около 1,5 млн грн/год", - написал он в Facebook.

По словам премьера, на этом заседании Кабмин отменил около 20 актов, которые создавали для бизнеса бюрократические преграды.