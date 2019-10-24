Экономика

09:40 24.10.2019

Акции Tesla взлетели на 20%

2 мин читать
Акции Tesla взлетели на 20%

Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc в третьем квартале неожиданно вышел на прибыльный уровень.

Котировки акций Tesla взлетели по итогам дополнительных торгов в среду более чем на 20%. Капитализация компании с начала 2019 года упала примерно на 23%, за последние двенадцать месяцев - на 13%. Для сравнения, фондовый индекс Standard & Poor's 500 за эти периоды увеличился на 20% и 15% соответственно, Dow Jones Industrial Average - на 10% и 7%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $143 млн, или 80 центов в расчете на акцию, по сравнению с $311 млн, или $1,82 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Без учета разовых доходов и расходов показатель снизился до $1,91 на акцию с $3,02 на акцию.

Выручка уменьшилась на 8% - до $6,303 млрд против $6,824 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне 46 центов на акцию при выручке в $6,43 млрд.

Tesla заявила, что продолжит оставаться прибыльной, но предупредила, что вывод новых продуктов на рынок может оказать влияние на рентабельность.

"Мы смогли добиться больших успехов в контроле над затратами, - заявил главный исполнительный директор компании Илон Маск. - Наши операционные расходы сейчас находятся на самом низком уровне с начала производства Model 3".

Tesla сообщила, что на новом заводе в Китае начался тестовый выпуск компактной версии Model 3, а запуск производства нового компактного спортивного внедорожника Model Y произойдет раньше запланированного - уже следующим летом.

Компания планирует в 2019 году поставить 360 тыс. автомобилей (рост на 45% относительно прошлого года), что является нижней границей объявленного ранее диапазона продаж в 360-400 тыс. машин.

Как сообщалось ранее, Tesla в июле-сентябре поставила дилерам 97 тыс. электромобилей по сравнению с 95,2 тыс. в предыдущие три месяца. Это стало рекордным квартальным показателем.

Котировки акций Tesla взлетели по итогам дополнительных торгов в среду более чем на 20%. Капитализация компании с начала 2019 года упала примерно на 23%, за последние двенадцать месяцев - на 13%. Для сравнения, фондовый индекс Standard & Poor's 500 за эти периоды увеличился на 20% и 15% соответственно, Dow Jones Industrial Average - на 10% и 7%.

Теги: #tesla
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:39 10.10.2019
Владельцам Tesla в США настоятельно посоветовали зарядить аккумуляторы перед блэкаутом

Владельцам Tesla в США настоятельно посоветовали зарядить аккумуляторы перед блэкаутом

17:29 20.08.2019
Tesla начала сдавать в аренду солнечные панели в 6 штатах США

Tesla начала сдавать в аренду солнечные панели в 6 штатах США

11:16 25.07.2019
Tesla получила убыток во II квартале хуже ожиданий, акции рухнули

Tesla получила убыток во II квартале хуже ожиданий, акции рухнули

12:47 10.07.2019
Tesla проинформировала сотрудников о планах нарастить производство - СМИ

Tesla проинформировала сотрудников о планах нарастить производство - СМИ

17:13 04.06.2019
Аналитики сомневаются в силе спроса на электромобили Tesla

Аналитики сомневаются в силе спроса на электромобили Tesla

13:05 10.05.2019
Суд подтвердил арест подозреваемого в мошенничестве с бумагами Tesla с альтернативой залога в 5 млн грн

Суд подтвердил арест подозреваемого в мошенничестве с бумагами Tesla с альтернативой залога в 5 млн грн

11:38 23.04.2019
Tesla намерена запустить сервис беспилотного такси в 2020 году

Tesla намерена запустить сервис беспилотного такси в 2020 году

10:31 11.03.2019
Tesla поднимет цены на электромобили на 3%, представит Model Y 14 марта

Tesla поднимет цены на электромобили на 3%, представит Model Y 14 марта

10:11 07.03.2019
Новая технология Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут

Новая технология Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут

10:19 26.02.2019
SEC обвинила Илона Маска в неуважении к суду

SEC обвинила Илона Маска в неуважении к суду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство поддерживает отмену нормы о регулировании цен на табачном рынке в законопроекте №1049 – источник

Нет никаких оснований для возвращения ПриватБанка бывшим акционерам, какие бы ни были решения судов - встреча в ОП с послами G7

Кабмин Украины повысит прогноз роста ВВП в 2020 г. до 3,7%

"JTI Украина" отказывается выкупать акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства

Кабмин предусмотрел повышение до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного дохода субсидианта с 1 мая 2020 года

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз Украины" предлагает включать отопление в Киеве на следующей неделе выборочно

Ривненская АЭС подключила 4-й блок к энергосистеме после планового ремонта

Обновленная методика расчета тарифа на транспортировку газа для точек входа/выхода для нового оператора ГТС опубликована в "Урядовом курьере"

Цена нефти Brent опустилась ниже $60,9 за баррель после резкого скачка накануне

Правительство поддерживает отмену нормы о регулировании цен на табачном рынке в законопроекте №1049 – источник

Нет никаких оснований для возвращения ПриватБанка бывшим акционерам, какие бы ни были решения судов - встреча в ОП с послами G7

Инициативы Совета НБУ по расширению своих полномочий не являются коллегиальным решением - член Совета НБУ Козюк

Гончарук допускает отопительные проблемы у ряда городов в случае прекращения "Газпромом" транзита газа

Кабмин Украины повысит прогноз роста ВВП в 2020 г. до 3,7%

Ассоциированный директор одного из департаментов ЕБРР претендует на должность замглавы Минэкоэнерго Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА