Экономика

16:03 21.10.2019

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу депутатов на squeeze-out

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Конституционный суд Украины отказал в открытии дела по конституционному представлению 47 народных депутатов о конституционности положений законов, регулирующих процедуру обязательной продажи акций по требованию владельца свыше 95% акций (squeeze-out).

Согласно тексту определения от 10 октября, Большая палата КС обосновала свое решение недостаточным обоснованием в поданном представлении неконституционности оспоренных депутатами норм.

"Это снимает вопрос относительно конституционности squeeze-out", – прокомментировал вердикт КС глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев в Facebook в понедельник.

В то же время он отметил, что актуальным остается вопрос оценки стоимости выкупа акций в рамках squeeze-out.

Согласно опубликованной Хромаевым статистике по состоянию на 21 октября, в Украине состоялась 301 процедура squeeze-out. По его словам, 24 поданных отчета об оценке либо имели очень значительные недостатки, повлиявшие на ее достоверность, либо вообще не соответствовали требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, еще к 40 подобным отчетам были частичные вопросы.

"Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с Фондом госимущества Украины (ФГИ). Комиссия выступала в судах и предоставляла информацию о качестве оценок тем, кто ее запрашивал. Однако проблемы есть и их необходимо решать", - подчеркнул Хромаев, обратившись к новому главе ФГИ Дмитрию Сенниченко с просьбой включиться в решение проблемы.

Как сообщил глава НКЦБФР, по состоянию на 21 октября в рамках заявленных squeeze-out на счета условного хранения (эскроу), которые были открыты для миноритарных акционеров, было перечислено 1,2 млрд грн. Он напомнил, что права на выкупаемые акции переходят к владельцу доминирующего контрольного пакета (свыше 95% – ИФ) только после зачисления всей суммы компенсации на счет.

"Мы видим, что процедура squeeze-out работает. Компании используют этот механизм, чтобы решать проблемы, связанные с большим количеством акционеров, которые не принимают участие в делах акционерного сообщества", — заявил глава НКЦБФР.

Как сообщалось, Украина в 2017 году имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out. Среди прочего изменения предусматривают право акционера требовать у АО выкуп принадлежащих ему акций, если он на общем собрании проголосовал против пунктов относительно предоставления разрешения на значительные правомочия.

Теги: #squeeze_out
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