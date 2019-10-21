Экономика

15:59 21.10.2019

Shell выходит из проекта Хазар в казахстанском секторе Каспия из-за низкой рентабельности

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Shell выходит из проекта Хазар в казахстанском секторе Каспия из-за низкой рентабельности

Компания Shell уведомила власти Казахстана о выходе из проекта разработки морского месторождения Хазар, сообщило государственное ТОО PSA.

"Shell также уведомила власти Казахстана о выходе из проекта разработки месторождения Хазар, в котором ей принадлежит 55% акций", - говорится в сообщении PSA.

"Решение наших партнеров связано с низкой рентабельностью на фоне высоких капитальных затрат", - приводится в пресс-релизе комментарий Минэнерго Казахстана.

ТОО PSA представляет интересы Казахстана в соглашениях о разделе продукции.

Теги: #shell
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