Shell выходит из проекта Хазар в казахстанском секторе Каспия из-за низкой рентабельности

Компания Shell уведомила власти Казахстана о выходе из проекта разработки морского месторождения Хазар, сообщило государственное ТОО PSA.

"Shell также уведомила власти Казахстана о выходе из проекта разработки месторождения Хазар, в котором ей принадлежит 55% акций", - говорится в сообщении PSA.

"Решение наших партнеров связано с низкой рентабельностью на фоне высоких капитальных затрат", - приводится в пресс-релизе комментарий Минэнерго Казахстана.

ТОО PSA представляет интересы Казахстана в соглашениях о разделе продукции.