Shell выходит из проекта Хазар в казахстанском секторе Каспия из-за низкой рентабельности
Компания Shell уведомила власти Казахстана о выходе из проекта разработки морского месторождения Хазар, сообщило государственное ТОО PSA.
"Shell также уведомила власти Казахстана о выходе из проекта разработки месторождения Хазар, в котором ей принадлежит 55% акций", - говорится в сообщении PSA.
"Решение наших партнеров связано с низкой рентабельностью на фоне высоких капитальных затрат", - приводится в пресс-релизе комментарий Минэнерго Казахстана.
ТОО PSA представляет интересы Казахстана в соглашениях о разделе продукции.