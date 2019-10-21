Экономика

15:57 21.10.2019

Экс-госсекретарь Минэнергоугля стал и.о. директора "Укрхимтрансаммиака"

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Правительство Украины согласовало назначение исполняющим обязанности директора государственного предприятия (ГП) "Укрхимтрансаммиак" Максима Немчинова, который до конца сентября этого года был госсекретарем Министерства энергетики и угольной промышленности (в новом правительстве объединено с Минприроды).

Соответствующее распоряжение №981 Кабинет министров принял на заседании 20 октября.

Согласно информации на сайте "Укрхимтрансаммиака", и.о. директора предприятия с середины марта 2018 года был Валентин Шлихта, в свое время работавший замглавы Госагентства по энергоэффективности.

"Укрхимтрансаммиак" создан постановлением правительства Украины в мае 2001 года путем объединения Украинского государственного внешнеэкономического предприятия "Укрвнешхимпром", Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и Николаевского государственного предприятия "Трансаммиак". "Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Общая протяженность аммиакопровода – 2418 км, по территории Украины – 1018 км.

Предприятие в первом полугодии 2019 году увеличило выручку на 12% – до 849,19 млн грн, чистую прибыль – на 55,3%, до 104,01 млн грн.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам отбора рекомендовала Кабинету министров назначить госсекретарем Минэнергоугля директора производственно-коммерческой фирмы "Алмакс" Немчинова. Резервным кандидатом тогда была определена начальник управления обеспечения коммуникации и организации работы Минэнергоугля Юлия Пидкоморна.

Позже, в декабре 2016 года, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик выступил за пересмотр результатов конкурса по выбору госсекретарей министерств. После чего, с января 2017 года, Пидкоморна была назначена на должность исполняющей обязанности государственного секретаря Минэнергоугля.

Однако 16 мая 2018 года Кабмин все же назначил госсекретарем Минэнергоугля Немчинова с испытательным сроком три месяца, Пидкоморна 6 июня была назначена замминистра энергетики.

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