Экономика

15:13 21.10.2019

Минэкоэнерго рассчитывает на своевременное подписание 9 СРП, заявляет о проведении в 2020г новых конкурсов

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Министерство энергетики и защиты окружающей рассчитывает на подписание соглашений о разделе продукции (СРП) с победителями конкурсов по девяти углеводородным участкам в соответствии с установленными законодательством сроками.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.

В ходе прошедшего в Киеве в минувшую пятницу "круглого стола" "Перспективы подписания соглашений о разделе продукции и их выполнения" он отметил наличие у министерства проблем с необходимым для оперативного рассмотрения документов количеством кадров.

"Как только к нам в конце прошлой недели (позапрошлой по состоянию на 21 октября – ИФ) зашли все документы, мы сразу направили их на согласование в соответствующие ЦОИВ (центральные органы исполнительной власти – ИФ). В настоящее время все документы им переданы. В предусмотренные сроки они предоставят свои предложения и комментарии. Мы понимаем, что такое СРП, сколько там технических деталей и информации, но пока в министерстве есть только два человека, занимающиеся этим вопросом. Мы, со своей стороны, усиливаем свои кадровые ресурсы. Надеюсь, выйдем (на подписание соглашений – ИФ) в соответствующие установленные законом сроки", – сказал он.

Чижик также добавил, что на следующий год в министерстве предусмотрено дополнительное кадровое усиление структурного подразделения, занимающегося СРП.

"Это вопрос не только данных девяти участков, но и вопрос привлечения инвестиций в новые участки, конкурсы, по которым будут объявлены и, надеюсь, успешно проведены до конца следующего года", – подчеркнул замминистра.

Как добавил в свою очередь исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах, проблематичными также являются сроки для проведения оценки влияния проектов по добыче углеводородов на окружающую среду и получения согласования от областных советов.

"Что касается законодательства: в течение трех месяцев должны состояться как проведение за средства государства девяти оценок влияния на окружающую среду (касается площади в 11 тыс. кв. км), так и получение согласования от облсоветов этих проектов. Достаточно сжатые сроки. Проекты являются сложными – 3 тыс. стр. Кроме того, всем нам известна историю сотрудничества с облсоветами, она была достаточно негативной, особенно с некоторыми из них", – сказал он.

Теги: #срп #минэкоэнерго
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