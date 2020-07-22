Кабмин продлил на шесть месяцев сроки заключения шести СРП

Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил на шесть месяцев сроки заключения шести соглашений о разделе продукции (СРП).

В частности, СРП между "Укргазвыдобування" (УГВ) и канадской Vermilion по Балаклейскому и Ивановскому участкам, УГВ – по Берестянскому и Бузовскому, "ДТЭК" (в лице Oil&Gas overseas trading B.V. и ООО "Нафтогазэксплуатация") – по Зинковскому, Geo Alliance – по Софиевскому, Ukrainian Energy LLC (действует от лица американской Aspect Energy) – по Варвинскому, "ВЕЛЛ КО" Зиновия Козицкого – по Угновскому.

В пояснительной записке к распоряжению отмечается, что продление сроков связано с тем, что рассмотрение, оценка и экспертиза соглашений требует значительных временных затрат.