Экономика

18:15 22.07.2020

Кабмин продлил на шесть месяцев сроки заключения шести СРП

1 мин читать
Кабмин продлил на шесть месяцев сроки заключения шести СРП

Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил на шесть месяцев сроки заключения шести соглашений о разделе продукции (СРП).

В частности, СРП между "Укргазвыдобування" (УГВ) и канадской Vermilion по Балаклейскому и Ивановскому участкам, УГВ – по Берестянскому и Бузовскому, "ДТЭК" (в лице Oil&Gas overseas trading B.V. и ООО "Нафтогазэксплуатация") – по Зинковскому, Geo Alliance – по Софиевскому, Ukrainian Energy LLC (действует от лица американской Aspect Energy) – по Варвинскому, "ВЕЛЛ КО" Зиновия Козицкого – по Угновскому.

В пояснительной записке к распоряжению отмечается, что продление сроков связано с тем, что рассмотрение, оценка и экспертиза соглашений требует значительных временных затрат.

Теги: #срп #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:15 22.07.2020
ЕБА призвала Кабмин и Минздрав способствовать ускорению закупок лекарств за бюджет 2020г

ЕБА призвала Кабмин и Минздрав способствовать ускорению закупок лекарств за бюджет 2020г

16:44 22.07.2020
Кабмин утвердил ГПК "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" для населения

Кабмин утвердил ГПК "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" для населения

16:32 22.07.2020
Кабмин утвердил порядок назначения и выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям

Кабмин утвердил порядок назначения и выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям

15:33 22.07.2020
Кабмин назначил Сеника замминистра иностранных дел, Лаврова - замминистра спорта

Кабмин назначил Сеника замминистра иностранных дел, Лаврова - замминистра спорта

14:55 22.07.2020
Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 августа, изменило принцип усиления карантинных мер в регионах

Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 августа, изменило принцип усиления карантинных мер в регионах

14:21 22.07.2020
Камбин создал Министерство по вопросам стратотраслей промышленности

Камбин создал Министерство по вопросам стратотраслей промышленности

11:15 22.07.2020
Кабмин в среду планирует утвердить ГПК "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" для населения, продлить сроки заключения шести СРП

Кабмин в среду планирует утвердить ГПК "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" для населения, продлить сроки заключения шести СРП

18:39 21.07.2020
Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" проявит себя в ближайший месяц – Шмыгаль

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" проявит себя в ближайший месяц – Шмыгаль

18:16 21.07.2020
Правительство и НБУ продолжат диалог в прежнем режиме – Шмыгаль

Правительство и НБУ продолжат диалог в прежнем режиме – Шмыгаль

15:30 20.07.2020
Третьякова ожидает предложений Кабмина по обновлению Трудового кодекса в ближайшие 2-3 месяца

Третьякова ожидает предложений Кабмина по обновлению Трудового кодекса в ближайшие 2-3 месяца

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ полностью и в срок выполнит все взятые на себя меморандумом с МВФ обязательства – глава центробанка

Падение промпроизводства в Украине в июне-2020 замедлилось до 5,6% – Госстат

Украина вернулась к планам размещения и выкупа евробондов, перенесенных в начале июля на фоне отставки главы НБУ

Монетарная политика НБУ и режим инфляционного таргетирования будут сохранены – глава НБУ на встрече с послами G7

НБУ может ухудшить прогноз падения ВВП Украины на 2020г минимум до 6% – банкиры

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ полностью и в срок выполнит все взятые на себя меморандумом с МВФ обязательства – глава центробанка

"Укроборонпром" за 6 мес. сэкономил на закупках в ProZorro 358 млн грн

Падение промпроизводства в Украине в июне-2020 замедлилось до 5,6% – Госстат

"Укрпошта" закупила 154 автомобиля для курьерской и городской доставки

"Укрпошта" намерена запустить курьерскую доставку в Бердянске, Павлограде и Белой Церкви

Украина вернулась к планам размещения и выкупа евробондов, перенесенных в начале июля на фоне отставки главы НБУ

Миссия техподдержки МВФ по вопросам налогов предоставила комментарии по налоговому закону №466 – Минфин Украины

Послы G7 на встрече с главой НБУ подчеркнули важность сохранения независимой монетарной политики центр

Закон о поддержке возобновляемой энергетики не решит проблемы платежей по "зеленым" тарифам – Герус

Глава НБУ заверил вице-президента ВБ в продолжении усиления банковского надзора и регулирования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА