Экономика

14:14 05.11.2020

"Нафтогаз" рассчитывает на разрешение спорных вопросов по СРП благодаря участию в процессе премьер-министра - Коболев

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"Нафтогаз" рассчитывает на разрешение спорных вопросов по СРП благодаря участию в процессе премьер-министра - Коболев

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассчитывает, что прямое участие премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля даст возможность разрешить спорные вопросы между инвесторами и государством для скорейшего подписания соглашений о разделе продукции (СРП).

"До этого (совещание в конце октября при участии премьера - ИФ) СРП обсуждалось на уровне межведомственных групп. Прошло практически 1,5 года без двух месяцев, и пока еще договоры не подписаны. Мы очень надеемся, что премьер-министр сможет помочь нам сдвинуть процесс там, где межведомственная комиссия этого сделать не смогла. Главная проблема сейчас – по этим договорам нужно на самом высоком уровне согласовать баланс интересов. Это не может сделать каждый отдельный представитель того или иного направления", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Коболева, один из спорных вопросов – эквивалент доли государства от добываемой продукции в виде денег или углеводородов. "Нужно принять решение, как будет выглядеть взаиморасчет. Компании рассчитываются газом или деньгами? Никто в этой комиссии не имеет полномочий сказать "я считаю так, нужно так", - отметил он.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что украинский рынок природного газа имеет ряд проблем, в т.ч. в части полной и своевременной оплаты за поставленную продукцию.

"Правительство хотело бы, и это нормальное желание, в рамках СРП получать не газ, а деньги. Так вот, все компании отказываются, потому что у нас такой рынок газа, что может не получиться собрать все деньги за проданный газ, не рассчитаться с государством, и получить претензии, обвинения в хищениях и занижении цены. Все сказали: мы такого не хотим – забирайте газ", - сказал он.

Коболев напомнил, что через два месяца истекает срок заключения шести СРП, и за это время стороны должны определиться с принципами, текстом договора и его подписать.

"Баланс – это решение высокого политического уровня. Думаю, без того, чтобы на таком высоком уровне, как премьер и министры, сказали: "Ок. Соотношение интересов вот такое. Мы даем это, в обмен мы хотим вот это", и по всем пунктам прошлись, будет тяжело. Межведомственная комиссия этого не сможет сделать", - резюмировал глава НАК.

Как сообщалось, в конце 2018 года Кабмин постановил провести 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП.

В июле 2019 года правительство одобрило результаты СРП-конкурсов по девяти углеводородным участкам: "Укргазвыдобування" (УГВ) в союзе с канадской Vermilion одержало победу по Балаклейскому и Ивановскому участкам, УГВ – по Берестянскому и Бузовскому, "Укрнафтобуриння" – по Русановскому, американская Aspect Energy – по Варвинскому, "ДТЭК" – по Зинковскому, "Гео Альянс" – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" – по Угновскому.

В мае 2020 года правительство утвердило ЕР UKRAINE B.V. (Нидерланды, ("дочка" чешской EPH Group) победителем конкурсов по Груневскому и Ахтырскому углеводородным участкам, а York Energy (UK) Holdings Limited (Великобритания, "дочка" американской Alpha Energy) – по Ичнянскому участку.


Полный текст интервью с главой "Нафтогаза" будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #нафтогаз #срп #коболев
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