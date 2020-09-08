"Нафтогаз" настаивает на принятии ряда решений для развития газодобычи

Развитие газодобычи в Украине требует государственных решений, в частности, подписания соглашений о разделе продукции (СРП) и доступа недропользователей к Черноморскому шельфу, сообщила НАК "Нафтогаз Украины".

"Украина имеет перспективы, чтобы перейти от стагнации к росту добычи. Но новые направления и проекты, которые могут обеспечить такой результат, несут в себе значительные риски, требуют значительных инвестиций, новых технологий, экспертизы. (…) Успешная реализация этих возможностей требует проактивной позиции со стороны государства, нашей общей работы", – отметил глава правления НАК Андрей Коболев, слова которого приводятся в пресс-релизе компании после презентации премьер-министру Украины Денису Шмыгалю стратегических направлений и проектов добычи газа.

Премьеру, в частности, были презентованы перспективы освоения глубоких горизонтов, залежей нетрадиционного газа в плотных породах и Черноморского шельфа.

В то же время НАК отметила, что отрасль требует подписания СРП, конкурсы по которым состоялись год назад, внедрения стимулирующей ренты для добычи газа из плотных пород, открытия доступа к Черноморскому шельфу, а также к ряду больших высокопотенциальных площадей суши. Кроме того, по мнению НАК, важно продлить действие стимулирующей ренты для добычи из традиционных залежей и упростить разрешительные процедуры.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации НАК во вторник высказался за увеличение Украиной собственной добычи газа и заявил, что правительство со своей стороны прилагает для этого максимум усилий и рассчитывает на соответствующие законодательные инициативы депутатов Верховной Рады.