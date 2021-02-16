Государству удобнее получать свою долю от СРП деньгами, а не продукцией – глава "Нафтогаза"

Государству удобнее получать свою долю в соглашениях о разделе продукции (СРП) деньгами, а не добытыми операторами проектов углеводородами, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы готовы к обеим вариантам (газом или деньгами - ИФ). Я думаю, государству будет проще получать деньги. Мы как большой трейдер умеем конвертировать газ в деньги. В СРП прописана возможность применения обеих механизмов, в разных договорах говорилось про разные механизмы, но даже если там прописан какой-то один вариант, а государство захочет договориться о другом, то мы готовы к этому разговору", - сказал он в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, в конце 2020 года Кабинет министров Украины утвердил проекты СРП с государственной "Укргазвыдобування" – по Берестянскому, Бузовскому, Балаклейскому и Ивановскому участкам, НАК "Нафтогаз Украины" стала 100%-м собственником ООО "Надра Юзовская", владеющей специальным разрешением на Юзовский участок до 2063 года.