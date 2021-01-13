Экономика

16:26 13.01.2021

Кабмин утвердил СРП с Ukrainian Energy по Варвинскому участку

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Кабмин утвердил СРП с Ukrainian Energy по Варвинскому участку

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил условия соглашения о разделе продукции (СРП) в пределах Варвинского участка с Ukrainian Energy LLC (действует от лица американской Aspect Energy).

Уполномочен на подписание заместитель министра энергетики Юрий Бойко, уполномоченный орган по реализации соглашения – Государственная служба геологии и недр.

Как сообщалось со ссылкой на замглавы Минэнерго Юрия Бойко в июне 2020 года, подписание договора по Варвинскому участку пока находится под вопросом из-за иска НАК "Нафтогаз Украины", который оспорил победителя конкурса по этому участку.

Ранее, 28 декабря 2020 года, Кабинет министров Украины утвердил проекты СРП по семи нефтегазовым участкам общей площадью 6400 кв. км. В частности, с государственной "Укргазвыдобування" – по Берестянскому, Бузовскому, Балаклейскому и Ивановскому участкам, "ДТЭК" Рината Ахметова – по Зинковскому, "Гео Альянс" Виктора Пинчука – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого – по Угновскому.

 

Теги: #срп
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