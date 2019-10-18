Депутаты "Слуги народа" внесли обновленный законопроект "О деривативах и финансовых рынках"

Группа из 5 депутатов фракции "Слуга народа" по итогам обсуждения в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) законопроекта №9035 "О деривативах и финансовых рынках" зарегистрировала обновленный законопроект №2284 "О внесении изменений в некоторые законы для привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов".

"Надеюсь, что усилия, потраченные на подготовку документа и его разъяснения, на сближение позиций со всеми стейкхолдерами, – все было не напрасно. И так называемый "финансовый безвиз" станет для Украины реальностью и нас, наконец, признают соответствующими на рынке капитала ЕС", – прокомментировал новый документ главы НКЦБФР Тимур Хромаев в Facebook.

В то же время, по данным агентства "Интерфакс-Украина", саморегулирующиеся организации на фондовом рынке (СРО), с письма которых президенту с резкой критикой в адрес Комиссии в августе этого года началось обсуждение этого законопроекта, заявляют, что ряд их критических замечаний не был учтен.

Как говорится в сообщении Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев, уже достигнута договоренность с главой профильного комитета Рады Данилой Гетманцевым о продолжении доработки этого документа в стенах парламента.

На сайте Рады текст законопроекта, согласование которого курировала член команды президента Владимира Зеленского Виктория Страхова, а на первом этапе – нынешний премьер Алексей Гончарук, пока отсутствует.

Согласно презентации законопроекта, опубликованной главой НКЦБФР, он имплементирует обязательные в ЕС требования актов MiFID II, MIFIR, EMIR.

В части финансовой инфраструктуры, законопроект предусматривает введение института оператора регулированного рынка для обеспечения централизованного заключения и исполнения соглашений, создание торгового репозитория (базы данных) для полноценного функционирования рынков деривативов и внедрение центрального контрагента для снятия рисков невыполнения соглашений и расчета по ним.

Кроме того, планируется создать модель Многосторонней торговой системы (MTF) — рынок для малого и среднего бизнеса и ввести гибкий рынок облигаций и деривативных контрактов — Организованную торговую систему (OTF).

Предполагается, что организаторы торговли вместо одной лицензии на фондовом рынке и отсутствия таковых на товарном рынке будут выбирать из семи лицензий на рынках капитала и двух лицензий – на товарном рынке.

Согласно презентации, в части финансовых посредников запланирована трансформация торговца ценными бумагами в инвестиционную фирму по европейской модели, что позволит им официально оказывать инвестиционные консультации. Помимо того предполагается расширить возможности таких фирм за счет связанных агентов, которые могут действовать от имени, в интересах, под контролем и за счет фирмы.

Проект закона также предусматривает внедрение дифференцированного подхода к лицензированию финансовых посредников, в соответствии с которым меньшая ответственность предполагает меньшие требования.

По части финансовых инструментов запланировано введение деривативных контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме этого, законопроект предусматривает введение общих правил выпуска производных ценных бумаг.

Намечено также внедрить дифференцированный подход к инвесторам (с разделением их на квалифицированных и неквалифицированных), ввести отчетность по деривативным контрактам, а также правила окончательности расчетов в платежных и депозитарных системах и ликвидационного неттинга.