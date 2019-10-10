Экономика

19:56 10.10.2019

Зеленский видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по ПриватБанку

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Зеленский видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по ПриватБанку

Президент Украины видит Международный валютный фонд (МВФ) или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по ПриватБанку.

"Я бы хотел, чтобы если будут такие переговоры, то мне кажется, что должны быть международные эксперты. Это люди могут быть и от МВФ, и от кого угодно, кому доверяет общество", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона, который начался в 10:00 в Киеве в четверг.

Он также уточнил, что эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.

"Если нет желания этот вопрос таким образом там решать… в любом случае, я буду защищать нашу страну. Это государственный банк и я буду его защищать", – добавил Зеленский, отметив при этом, что готов для этого использовать свою публичную позицию.

Теги: #зеленский #приватбанк #мвф
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