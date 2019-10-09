Экономика

17:48 09.10.2019

"Киевтеплоэнерго" предлагает на 30% повысить тарифы на теплоэнергию

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"Киевтеплоэнерго" предлагает на 30% повысить тарифы на теплоэнергию

КП "Киевтеплоэнерго" предлагает с 1 декабря 2020 года повысить тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 30% для населения – до 1250 грн 1 коп./Гкал и на 48% для религиозных организаций – до 1408 грн 95 коп./Гкал.

Проект решения о тарифах уже прошел общественное обсуждение, его протокол обнародован на сайте компании.

Кроме того, компания планирует повысить тарифы для бюджетных организаций на 17,33% – до 1155 грн 35 коп./Гкал, для других потребителей, не входящих в эти категории, – на 18,79%, до 1168 грн 99 коп. /Гкал.

Как отмечается в проекте документа, в указанных тарифах дополнительно учтены убытки КП в связи с несоответствием рыночной и тарифной цены природного газа для производства теплоэнергии для всех категорий потребителей в период с октября 2018 года.

В настоящее время тариф для населения в Киеве составляет 964 грн 19 коп./Гкал, для религиозных организаций – 985 грн 02 коп./Гкал, для бюджетных организаций - 984 грн 67 коп./Гкал.

Директор КП "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Бинда на общественном обсуждении отметил, что потребность в повышении тарифов на 2020 год обусловлена изменением цен на энергоноситель и ростом условно постоянных затрат общества в связи с увеличением цен производителей продукции и инфляционными факторами.

По словам директора департамента по работе с ОРЭ и регуляторными органами "Киевтеплоэнерго" Аллы Танащук, ожидаемая стоимость природного газа на 2020 год составляет 7185,48 грн за 1 тыс. куб. м. (без НДС и учета тарифов на услуги транспортировки и распределения природного газа по территории Украины).

Теги: #киевтеплоэнерго #тарифы
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