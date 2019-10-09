ДТЭК в июле-сентябре заметно сократил импорт в Бурштынский остров, но число импортеров выросло с 3 до 8 – "Укрэнерго"

Компания "Д.Трейдинг" из энергохолдинга ДТЭК уменьшила импорт электроэнергии из Словакии в Бурштынский остров со 102,12 млн кВт-ч в июле до 67,73 млн кВт-ч в августе и 28,31 млн кВт-ч за 19 дней сентября, однако одновременно выросли поставки других импортеров и их число увеличилось с двух до семи, такие данные приводит НЭК "Укрэнерго".

Согласно справке НЭК об использовании участниками рынка распределенной пропускной способности по направлению Словакия-Украина, имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", "Д.Трейдинг" в июле использовал 49% полученных прав на импорт, в августе – 32%, а за 19 дней сентября – 25%, тогда как объем импорта другими компаниями практически полностью соответствовал полученным правам на него.

Согласно данным "Укрэнерго", поступившим в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина", другими крупнейшими импортерами электроэнергии из Словакии в Бурштынский остров за 19 дней сентября были "ЭРУ Трейдинг" – 25,51 млн кВт-ч (в августе – 51,53 млн кВт-ч), "ДЭ Трейдинг" – 13,06 млн кВт-ч (11,25 млн кВт-ч), "Некст Ойл Трейд" – 9,53 млн кВт-ч (2,91 млн кВт-ч) и "Новая энергетическая компания" – 9,2 млн кВт-ч (13,83 млн кВт-ч).

Помимо того в сентябре импорт начали осуществлять трейдеры "Джен АЙ Киев" – 5,68 млн кВт-ч и "Черкассыэнергосбыт" – 0,1 млн кВт-ч, а "Торговая электрическая компания" увеличила его до 0,11 млн кВт-ч (0,02 млн кВт-ч).

В результате, по данным НЭК, если в июле на долю "Д.Трейдинга" пришлось 67,6% из 151,09 млн кВт-ч всего импорта электроэнергии из Словакии, то в августе – 46% из 147,26 млн кВт-ч, а за 19 дней сентября – 31,3% из 90,51 млн кВт-ч.

Что касается прав на импорт из Словакии, то доля "Д.Трейдинга", по данным "Укрэнерго", сократилась с 79,8% в июле из суммарного объема 263,55 млн кВт-ч до 72,4% в августе из 293,2 млн кВт-ч и 61,9% за 19 дней сентября из 182,35 млн кВт-ч.

В то же время в ДТЭК агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что указанные данные не отражают действительных количественных показателей импортно-экспортных показателей в Бурштынском энергоострове. В компании напомнили, что "Укрэнерго" ежесуточно разыгрывает на аукционах импортное сечение в Бурштынский остров, которое включает в себя Венгрию, Румынию и Словакию. По данным ДТЭК, за три месяца (июль, август, сентябрь) с момента запуска рынка НЭК "Укрэнерго" выставляла на дневных аукционах в среднем 851 МВт импортного сечения, в том числе 426 МВт по Венгрии, 400 МВт по Словакии и 25 МВт по Румынии. ДТЭК выиграл в среднем за этот период в совокупности 357 МВт импортного сечения, что составляет 42% от доступного.

"Общий объем импорта ДТЭК по этому сечению составил 209 млн кВт-ч, что составляет 26% от максимального. 494 МВт импортного сечения было доступно для всех остальных участников рынка. Они фактически импортировали за период 324 млн кВт-ч, что составляет 30% от максимального", – утверждают в энергохолдинге.

Глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, представитель президента в правительстве Андрей Герус 7 октября в колонке на "Экономической правде" обвинил ДТЭК в создании искусственного дефицита в Бурштынском острове. Герус утверждает, что "ДТЭК Захидэнерго" контролирует 95% всего производства электроэнергии и останавливает блоки в определенные часы, а также блокирует импорт путем выкупа пропускной способности и использования ее лишь на 25%.

Генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко на следующий день категорически опроверг эти обвинения. По его словам, с учетом импорта объем производства ДТЭК для нужд острова в сентябре составил 51% (216 млн кВт-ч из из 423 млн кВт-ч), тогда как импорт – 44% (184 млн кВт-ч). Бутенко также заявил, что ДТЭК в сентябре выкупил лишь 30% из 840 МВт сечения Словакия-Украина и импортировал 38 млн кВт-ч, или 21% от выкупленного сечения, тогда как другие трейдеры – 157 млн кВт-ч, или 37% от выкупленного сечения.

Гендиректор D.Trading также заявил, что в силу экономических причин импорт в Бурштынский остров выгоден лишь в дневные часы из Словакии из-за установленных регулятором на украинском энергорынке ночных прайс-кэпов.