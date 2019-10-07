В Раде зарегистрирован законопроект, способствующий проведению анбандлинга

Законопроект №2239 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке газа" зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник.

В то же время текст документа за авторством четырех депутатов от "Слуги народа" и одного внефракционного пока еще не обнародован.

Как сообщалось, в соответствии с подписанным в 2014 году соглашением об ассоциации с ЕС, Украина на внутреннем рынке природного газа должна осуществить разделение деятельности по транспортировке от деятельности по добыче газа.

Кабинет министров 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин решил передать в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Параллельно ряд министерств займутся подготовкой законопроекта, который урегулирует возможность отделения деятельности по транспортировке газа.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.