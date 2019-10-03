Под новые американские пошлины подпадут полторы сотни видов европейских товаров

Соединенные Штаты планируют с 18 октября ввести новые 25%-ные пошлины в отношении стран ЕС, которые в значительной мере затронут традиционные продукты из Италии, Испании, Франции и Великобритании, сообщают в четверг западные СМИ.

В "черный список" попали более 150 видов товаров. В основном их производят в четырех странах - Франции, Великобритании, Испании и ФРГ.

В том, что касается французской продукции, пошлины в 25% коснутся многих видов сыров, причем преимущественно - твердых. Легендарного французского сыра с плесенью рокфор пошлины не затронут. 25%-ные пошлины, согласно плану, будут введены в отношении французских вин.

Также в составленный США список вошли французские, испанские, британские и немецкие оливки.

Среди итальянской продукции, поставляемой в США, пошлины будут действовать, среди прочего, в отношении прошутто, а также - сыров пекорино романо, пармезана, проволоне. Пошлины не касаются оливок и оливкового масла из Италии и вин, в частности, просекко.

В Испании под пошлины подпадают хамон, вино, оливковое масло и апельсины.

В том, что касается Великобритании, то американские пошлины вводятся в отношении экспортируемого в США односолодового виски, а также печенья.

Что касается продукции из Германии, пошлины затронут вафли, а также обжаренный в ФРГ кофе и растворимый кофе.

В ряде случае пошлины коснутся всех или почти всех стран ЕС. Так, они будут действовать в отношении йогурта, масла, свиных сосисок, вишневого сока, персиков.

Пошлины затрагивают не только продукты питания. Так, 25%-ными пошлинами будут облагаться экспортируемые из Великобритании в США свитеры и жилеты из шерсти и кашемира и хлопковые покрывала, а также экспортируемые из Германии отвертки, топоры и складные ножи. Они также затрагивают оборудование для камер, например, объективы из Германии.

Эксперты ранее призывали американского президента Дональда Трампа отказаться от пошлин, отмечая, что США не смогут ничем заменить подпадающие под них продукты из Европы.

Сам Трамп считает действующие торговые соглашения между ЕС и США несбалансированными и требует их пересмотра. Президент неоднократно угрожал введением пошлин в отношении французского вина.

США опубликовали список товаров, в отношении которых планируют ввести пошлины после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила им обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

Первыми в списке, опубликованном на сайте торгового представителя США, идут пошлины на новые самолеты, произведенные во Франции, Германии, Испании и Великобритании. Против них вводится пошлина в размере 10%

Именно этих четырех стран касаются основные пошлины, вводимые США, так как их Вашингтон считает ответственными за незаконное субсидирование Airbus. По утверждению США, такое субсидирование Airbus привело к тому, что американская Boeing не смогла договориться о продажах более чем 300 свои самолетов и потеряла значительную долю на рынке во всем мире.

Сам Трамп, комментируя решение ВТО и предстоящее введение пошлин, заявил, что ЕС "много лет очень плохо обходился с США в вопросе торговли".

"Хорошая победа!" - написал Трамп в Twitter.