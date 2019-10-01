Комитет по вопросам экономразвития согласовал отмену перечня запрещенных к приватизации объектов

Комитет по вопросам экономического развития согласовал отмену перечня запрещенных к приватизации объектов, сообщил его глава Дмитрий Наталуха.

"Сегодня утором комитет уже провел заседание. И уже есть первые результаты. В частности, комитет согласовал отмену перечня объектов (запрещенных – ИФ) к приватизации. Предварительно согласован законопроект об аренде государственной и коммунальной собственности", – сказал он в ходе согласовательного совещания в парламенте во вторник.

По словам Наталухи, после совещания комитет продолжит работу и обсудит еще несколько законопроектов, в том числе №1071, который предусматривает либерализацию космической отрасли в части доступа частных компаний.

Наталуха предложил внести указанный законопроект в порядок дня заседания парламента в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №1054-1, которым предлагается признать недействительным установленный законом перечень объектов госсобственности, не подлежащих приватизации.