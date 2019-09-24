Экономика

16:55 24.09.2019

Милованов анонсировал старт работы советников по приватизации для ОПЗ, "Краснолиманской", ОГКХ, "Индара" и "Электротяжмаша"

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Милованов анонсировал старт работы советников по приватизации для ОПЗ, "Краснолиманской", ОГКХ, "Индара" и "Электротяжмаша"

 Кабинет министров Украины намерен утвердить пять советников по "большой" приватизации – для ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГКХ), угольной компании "Краснолиманская", ГП "Завод "Электротяжмаш" и ЧАО "Индар", сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Утром я пообещал разблокировать "большую" приватизацию через назначение советников по приватизации для пяти компаний: Одесского припортового завода, угольной компании "Краснолиманская", "Индара", завода "Электротяжмаш" и Объединенной горно-химической компании. Сделал. Только что согласовал подачу Фонда госимущества на Кабинет министров об этом", – написал Милованов в соцсети Facebook во вторник.

Он уточнил, что осталось несколько дней на другие согласования и решение Кабмина, после чего советники смогут приступить к работе.

Теги: #приватизация #милованов #кабмин
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