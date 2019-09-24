Экономика

10:51 24.09.2019

Кабмин намерен назначить 5 советников по приватизации - Милованов

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Кабмин намерен назначить 5 советников по приватизации - Милованов

Кабинет министров намерен назначить пять советников по "большой" приватизации, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Наконец, сегодня я разблокирую пять советников по "большой" приватизации из Фонда госимущества. И подаю на правительство", – сказал Милованов в ходе Visa Cashless Forum в Киеве во вторник.

Он также отметил, что, после принятия Верховной Радой закона о приватизации, к списку крупных госпредприятий, подлежащих продаже, добавится еще 21 компания.

"Пока мы тут с вами разговариваем, мой заместитель Павел Кухта отправил на согласование, с, приблизительно, 30 органами центральной власти 800 предприятий на приватизацию", – добавил министр.

Теги: #приватизация #милованов #кабмин
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