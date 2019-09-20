Экономика

19:09 20.09.2019

Рада поддержала отмену паевого взноса при строительстве с 2021 года

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Рада поддержала отмену паевого взноса при строительстве с 2021 года

Верховная Рада приняла закон о стимулировании инвестиционной деятельности, предусматривающий, в частности, отмену обязательного паевого взноса при строительстве объектов с 2021 года.

Законопроект №1059 во втором чтении и в целом на пленарном заседании в пятницу поддержали 272 народных депутата, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"В 2020 году действует переходной период, во время которого устанавливается фиксированная одинаковая ставка паевого участия: 4% - для нежилых зданий и сооружений, 2% - для жилых домов, 0% - для промышленных и социально значимых объектов", - сообщила заместитель комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, выступая в парламенте.

Для жилых зданий процент паевого взноса рассчитывается в соответствии с основными показателями опосредованной стоимости строительства в регионе, утверждаемыми указом Министерства развития громад и территорий Украины. Для нежилых зданий процент рассчитывается от общей сметной стоимости строительства объекта.

Пидласа подчеркнула, что паевой взнос выплачивается исключительно денежными средствами до принятия объекта в эксплуатацию. Средства от паевого взноса могут использоваться только для создания и развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры соответствующего населенного пункта.

Кроме того, была одобрена правка, исключающая государственные и коммунальные земучастки из числа объектов, которые могут быть переданы в доверительную собственность. Документом предусмотрено также, что доверительный собственник не имеет права совершать действия по разделению, объединению земучастков, сменять целевое назначение участков и др.

Во время подготовки документа ко второму чтению было рассмотрено 122 правки, из которых девять было учтено.

Теги: #законотворчество #строительство
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