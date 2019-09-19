Airbnb планирует провести IPO в течение 2020 года

Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. намеревается провести первичное публичное размещение акций в 2020 году, говорится в сообщении на сайте компании.

Компания не предоставила никаких подробностей относительно более четких сроков и условий.

По состоянию на апрель текущего года стоимость компании составляла $31 млрд, согласно подсчетам The Wall Street Journal.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско. Она представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать себе жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей и замков) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков.

Жилье через этот сервис можно найти более чем в 100 тыс. городов более чем в 190 странах мира. За все время существования Airbnb ее услугами воспользовались более 300 млн человек.