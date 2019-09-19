Необходимости в срочном заседании ОПЕК+ из-за событий в Саудовской Аравии нет - глава Минэнерго Азербайджана

Участники ОПЕК+ не видят необходимости в проведении срочного заседания из-за последних событий в Саудовской Аравии, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Я вчера провел обширный телефонный разговор с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо по текущей ситуации на рынке нефти и ценам на нефть. Если сразу (после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии - ИФ) озвучивались мнения об острой необходимости в срочном заседании стран ОПЕК+, то на данный момент такой необходимости нет. Также нет необходимости в срочном заседании стран картеля", - сказал Шахбазов на пресс-конференции в четверг.

Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии не оказали серьезного влияния на рынок нефти, считает министр энергетики Азербайджана.

"Снижение добычи нефти в Саудовской Аравии на 5,7 млн баррелей в сутки после атак на нефтяные объекты страны оказалось самым масштабным в истории мировой нефтедобычи. Тем не менее, власти страны обещали восстановить добычу до конца этого месяца и очевидно, что запасов нефти у Саудовской Аравии достаточно, чтобы обеспечить потребителей до восстановления прежних объемов добычи", - сказал Шахбазов.

По его словам, тем не менее, как показала практика, даже эти неординарные события не оказали серьезного влияния на нефтяной рынок. "Цены на нефть на данный момент стабильны", - подчеркнул министр.