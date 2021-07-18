ОПЕК+ повысит добычу на 400 тыс. б/с в месяц с августа

Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с в месяц, будут стремиться полностью нивелировать текущие ограничения в сентябре 2022 года, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

При этом в декабре 2021 года будет дана оценка рынку.

С мая 2022 года для Саудовской Аравии и России будет повышена база отсчета снижения нефтедобычи с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ - с 3,2 до 3,5 млн б/с, для Ирака - с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта - с 2,8 до 2,96 млн б/с - всего на 1,63 млн б/с.

Следующая встреча министров состоится 1 сентября.