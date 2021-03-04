ОПЕК+ сохранит добычу нефти в апреле прежней, кроме РФ и Казахстана

ОПЕК+ приняла решение не повышать уровень добычи нефти в апреле, кроме России и Казахстана, которые смогут повысить добычу на 130 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

При этом Саудовская Аравия сохранит свои добровольные ограничения по добыче на 1 млн б/с еще на апрель.

"По итогам заседания странами-участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи в данный период на 20 и 130 тыс. барр/сутки соответственно", - сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана в четверг.

Ряду стран ОПЕК+ было разрешено компенсировать недосокращенные объёмы добычи нефти до конца июля, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Комитет выражает особую благодарность Нигерии за достижение полного соответствия в январе 2021 года и компенсацию всего ее перепроизводства. Министры поблагодарили Тимипре Сильву, министра нефти Нигерии, за его участие в качестве специального посланника JMMC от Конго, Экваториальной Гвинеи, Габона и Южного Судана для обсуждения вопросов, касающихся уровней соответствия добровольных корректировок добычи и компенсации перепроизводства. В этой связи министры согласились с просьбой нескольких стран, которые еще не завершили процесс компенсации, о продлении периода компенсации добычи до конца июля 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 7 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

По их информации, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет накануне 6 апреля.