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23:41 11.08.2021

США сообщили странам ОПЕК, что нужно отказаться от политики добычи нефти в сокращенных объемах - Байден

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США сообщили странам ОПЕК, что нужно отказаться от политики добычи нефти в сокращенных объемах - Байден

США довели до сведения ОПЕК необходимость отказаться от добычи нефти в сокращенном масштабе, имевшей место ранее на фоне пандемии COVID-19, заявил в среду американский президент Джо Байден.

"Мы дали ясно понять ОПЕК - главным странам-экспортерам нефти в мире, что сокращению производства, проведенному во время пандемии, следует дать обратный ход в условиях восстановления глобальной экономики - с целью снизить цены для потребителей", - сказал он.

Согласно оценкам Байдена, на данный момент цены на бензин ниже, чем в начале этого десятилетия, но их уровень достаточно высокий для создания проблем у населения.

Также Байден сообщил, что отдал подчиненным указания отслеживать "незаконное поведение" на топливном рынке США, которое ведет к повышению цен на бензин.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что Белый дом обращался к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу нефти для борьбы против роста цен на топливо и для стимулирования роста экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. По данным CNBC, на этой неделе сотрудники администрации президента США Джо Байдена контактировали с рядом стран ОПЕК+ по данному вопросу.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в условиях роста спроса с 1 августа начали ускоренно увеличивать добычу нефти: с 1 августа производство увеличено на 400 тыс. б/с.

Однако, как отмечал CNBC, в Белом доме считают, что таких мер "попросту недостаточно" в ситуации, когда миру приходится иметь дело "с крайне важным моментом глобального восстановления".

Теги: #сша #опек #нефть #байден
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