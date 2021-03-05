Министр энергетики Саудовской Аравии: не важны цены на нефть, важен уровень коммерческих запасов

Для принятия решения о действиях ОПЕК+ важны не цены на нефть, а уровень коммерческих запасов, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

"Меня не волнуют цены. Я забочусь о дисциплине (в ОПЕК+ - ИФ)", - сказал он.

Кроме того, принц добавил, что при принятии решений о действиях в рамках ОПЕК+ важен уровень коммерческих запасов.

Комментируя призыв замминистра нефти и газа Индии накануне заседания ОПЕК+ повысить добычу нефти, чтобы избежать высоких цен, бен Сальман сказал, что Индия должна начать брать нефть из дешевых запасов, которые она купили в прошлом году.

Он также полагает, что нефтяной рынок не находится в состоянии перегрева.