Экономика

09:18 05.03.2021

Министр энергетики Саудовской Аравии: не важны цены на нефть, важен уровень коммерческих запасов

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Министр энергетики Саудовской Аравии: не важны цены на нефть, важен уровень коммерческих запасов

Для принятия решения о действиях ОПЕК+ важны не цены на нефть, а уровень коммерческих запасов, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

"Меня не волнуют цены. Я забочусь о дисциплине (в ОПЕК+  - ИФ)", - сказал он.

Кроме того, принц добавил, что при принятии решений о действиях в рамках ОПЕК+ важен уровень коммерческих запасов.

Комментируя призыв замминистра нефти и газа Индии накануне заседания ОПЕК+ повысить добычу нефти, чтобы избежать высоких цен, бен Сальман сказал, что Индия должна начать брать нефть из дешевых запасов, которые она купили в прошлом году.

Он также полагает, что нефтяной рынок не находится в состоянии перегрева.

Теги: #опек #нефть #саудовская_аравия
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