Ощадбанк получил исполнительные документы для взыскания на территории Украины компенсации свыше $1,3 млрд убытков финучреждения из-за аннексии Крыма

Государственный Ощадбанк (Киев) получил исполнительные документы в соответствии с определением Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года, согласно которому было удовлетворено заявление банка о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного трибунала в Париже по компенсации убытков финучреждения из-за аннексии Крыма, сообщается в пресс-релизе банка.

"Указанные исполнительные листы являются основанием для выполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных Ощадбанку в размере около $1,3 млрд плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения", - указано в сообщении.

Согласно сообщению, в настоящее время Ощадбанк осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства.

Как сообщалось, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже принял решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка $1,3 млрд. Следующим этапом после получения арбитражного решения Ощадбанк в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины подавал иск в Киевский апелляционный суд о признании и предоставлении разрешения на его исполнение. 17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд вынес определение об удовлетворении заявления Ощадбанка.

Как сообщалось, РФ 19 августа 2019 года обратилась за пересмотром арбитражного решения в тот же трибунал, который вынес первоначальное решение.