Экономика

16:51 18.09.2019

Нацкомфинуслуг усиливает требования по раскрытию информации владельцами небанковских финучреждений

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Нацкомфинуслуг усиливает требования по раскрытию информации владельцами небанковских финучреждений

Нацкомфинуслуг усиливает требования по раскрытию информации при согласовании приобретения или увеличения существенного участия в небанковском финансовом учреждении, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

По его словам, привлекательная регуляторная среда и динамичное развитие рынков небанковских финансовых услуг активно привлекает как отечественных, так и иностранных инвесторов. Например, за 6 месяцев 2019 года капитал небанковских финансовых учреждений с иностранным участием увеличился на 4,8% или на 447 млн грн. Состоянием на 30 июня 2019 совокупный уставный капитал составил 9,7 млрд грн., из которых на финансовые компании приходится 51,3%, на страховые компании — 44,8%, на ломбарды — 3,4% и на администраторов негосударственных пенсионных фондов — 0,5%.

"Новелла будет заключаться в повышении требований к источникам происхождения средств при согласовании приобретения или увеличения существенного участия в небанковском финансовом учреждении, т.е. позволяющим сделать обоснованный вывод о наличии у заявителя достаточных собственных средств для приобретения или увеличения ним существенной участия в небанковском финансовом учреждении, а также для предоставления им в случае необходимости дополнительной финансовой поддержке такому финучреждению," отметил он.

Кроме того предлагается исключить процедуру согласования приобретения или увеличения существенного участия в случаях, когда существенное участие в финансовом учреждении приобретается или увеличивается государством или территориальной общиной в лице соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, юридическими лицами, в которых владельцем 100% уставного капитала является государство Украина в лице Кабинета Министров Украины, а также юридическими лицами иностранного государства, которые в силу международного договора, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, предоставлять финансирование для реализации инвестиционных проектов в государственном и частном секторах, которые являются приоритетными для Украины.

Предусмотрен также порядок назначения доверенного лица, которому передается право участвовать в голосовании, процедура информирования финансовым учреждением владельца существенного влияния о доверенном лице, а также требования к такому лицу.

По мнению А. Залетова, ожидаемым результатом принятия распоряжения Нацкомфинуслуг станет повышение транспарентности рынков небанковских финансовых услуг и, как следствие, обеспечение надлежащего уровня надежности и конкуренции на этих рынках.

Теги: #раскрытие #нацкомфинуслуг #финучреждения #залетов
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