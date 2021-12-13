Уровень раскрытия мошенничества в банковском секторе Украины неудовлетворителен - юристы

Уровень раскрытия мошенничества в банковском секторе Украины неудовлетворителен, считают эксперты юридической фирмы "Арцингер".

"Реформирование правоохранительных органов, к сожалению, дает противоположный от заявленного результат. Отсутствие необходимого опыта у большинства новых следователей, четко выработанной системы координации между правоохранительными органами, а также усложнение работы следователей огромным количеством уголовных производств (более 250-300 на одного сотрудника) отрицательно сказываются на результатах их деятельности", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" партнер юридической фирмы "Арцингер" Юрий Сухов.

Он отметил, что уголовные производства, по своей сути требующие значимой правовой оценки, углубления в специальное законодательство, технические особенности выявления и фиксирования цифровых следов преступлений и оперативного проведения следственных действий с целью анализа ситуации и сбора доказательной базы, "как правило, никого не интересуют".

Вместе с тем Сухов отметил, что в помощь следователям и прокурорам сформирован ряд методических рекомендаций, "которые должны быть настольными книгами правоохранителей". В частности, речь идет о методических рекомендациях МВД "Особенности расследования преступлений, совершенных путем кредитно-финансовых операций", методических рекомендациях Генеральной прокуратуры Украины по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием банковских услуг и технологий, и других.

В свою очередь советник юридической фирмы "Арцингер" Александр Максименко, комментируя судебную практику по делам, связанным с мошенничеством в банковском секторе, отметил, что для расследования подобных дел первоочередным является оформление заявления о совершении уголовного правонарушения. Однако, по его словам, повседневной уже стала практика отказа в регистрации уголовного производства.

"И это первая преграда, которая иногда останавливает пострадавшего. Впрочем, преодолеть такой барьер не так сложно, как п0реодолеть нежелание следователя и прокурора привлечь виновных к уголовной ответственности", - отмечает юрист.

Максименко ответил, что после регистрации в Едином реестре досудебных расследований уголовного производства по заявлению необходимо добиться статуса потерпевшего лица и активно использовать этот статус.

"В этом аспекте нередко между потерпевшим, его адвокатом с одной стороны, а также следователями, прокурорами с другой происходит борьба за каждое проводимое ими следственное, процессуальное действие, направленное на выяснение обстоятельств совершения мошенничества", - сказал он.

Максименко подчеркнул, что "потерпевшие и адвокаты, в большинстве случаев, вынуждены выполнять работу за себя и "тех парней".

При этом юрист обратил внимание на то, что приобретение статуса потерпевшего в уголовном производстве крайне значимо, поскольку тогда лицо, которое обратилось с заявлением, и адвокат могут пользоваться правами стороны потерпевшего, путем представления ходатайств предлагать план проведения расследования, расписывать до мелочей для следователя/прокурора ходатайства о выполнении процессуальных и следственных действий (допросы, осмотры, обыски и т.д.), меры обеспечения производства (временные доступы, аресты и т.д.), а затем заставлять последних фактически их выполнять через суд.

"К сожалению, если не участвовать в проведении досудебного расследования, то получить какой-либо результат в уголовном производстве в наших реалиях практически невозможно. При этом любая активность потерпевшего или его адвоката со стороны правоохранительных органов в большинстве случаев будет восприниматься отрицательно. По общему правилу, как потерпевшему, так и его адвокату, якобы предоставлена возможность собирать и представлять доказательства следователю для подтверждения тех или иных обстоятельств. Кажется, все просто: собери доказательства виновности личности - и дело пойдет в суд. В то же время механизма сбора таких доказательств фактически в УПК Украины не предусмотрено", - пояснил он.

По словам Максименко, потерпевший и его адвокат ограничены в возможности самостоятельно допрашивать свидетелей, проводить опознания, осмотр, следственный эксперимент, негласные следственные действия, обращаться с ходатайством к следственному судье об аресте имущества (при отсутствии гражданского иска) и избрании меры пресечения.

"Даже если теоретически удалось собрать доказательную базу виновности личности, юридическая возможность предъявления без участия следователя кому-либо подозрения, а также в дальнейшем обвинения законодательством не предусмотрена. Из этого можно заключить, что в целом добиться привлечения к уголовной ответственности лица за мошенничество возможно, однако довольно сложно. Поэтому обычно следует сразу заранее продумать, стоит ли игра свеч", - сказал он.

Тем не менее юрист подчеркнул, что "каждое преступление должно быть наказано, реагировать на неправомерные действия нужно, а безнаказанность порождает новые уголовные правонарушения". Но вместе с тем отметил, что "для лица, потерявшего несколько сотен гривень, возможно, будет экономически и невыгодно "развязывать целую процессуальную войну".

"К сожалению, такие обстоятельства и рождают так называемое бытовое мошенничество и бороться системно с этим практически невозможно", - констатирует Максименко.

В свою очередь, партнер юридической фирмы "Арцингер" Юрий Сухов, отвечая на вопрос, как должен реагировать Нацбанк Украины на сообщения о мошенничестве в банковской сфере, напомнил, что при НБУ создан Центр киберзащиты для объединения и координации усилий в сфере обеспечения кибербезопасности и киберзащиты в банковском и финансовом секторах Украины.

С 2018 года в составе Центра работает команда реагирования НБУ, которая совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) при поддержке и участии CRDF Global организовывает обучение по вопросам кибербезопасности для работников банковского сектора.

В 2021 году Нацбанк объявил, что усиливает контроль за выполнением банками мер по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности банков. Для этого регулятор вводит новый вид контроля над банками в формах выездных проверок и безвыездного надзора, которые будут осуществляться специалистами НБУ в сфере киберзащиты и информационной безопасности. Порядок организации и осуществления таких мероприятий содержится в постановлении №4 правления Национального банка от 16 января 2021 года.

Постановлением закреплены требования, согласно которым банки обязаны ежегодно проводить соответствующую самооценку состояния информационной безопасности и киберзащиты, составлять и предоставлять НБУ ежегодный отчет по вопросам оценки рисков, пояснил Сухов.