Экономика

14:16 13.09.2019

НКРЭКУ планирует трехэтапное увеличение тарифов на транспортировку нефти

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НКРЭКУ планирует трехэтапное увеличение тарифов на транспортировку нефти

 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) на заседании в пятницу одобрила проект постановления о трехэтапном увеличении тарифов на транспортировку нефти трубопроводами АО "Укртранснафта" на НПЗ страны.

Тарифы планируется увеличить в связи со сменой методологии порядка их формирования, ухода от субсидирования внутренних тарифов за счет транзитных, уменьшения количества маршрутов транспортировки с 18 до шести, а также ожидаемым ростом объемов транспортировки на Кременчугский НПЗ.

В комиссии прогнозируют транспортировку нефти "Укртранснафтой" на НПЗ Украины в 2019 году в объеме 2,228 млн тонн, что на 12,9% больше, чем в 2018 году.

По словам главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, рост тарифов на транспортировку нефти отразится на марже поставщиков и переработчиков нефти, но не повлияет на стоимость нефтепродуктов для конечного потребителя в связи с формированием внутренних цен на топливо на основании импортного паритета.

Пять из шести маршрутов относятся к Кременчугскому ГПЗ ("Укртатнафта"), еще один - к НПК "Галичина". В случае утверждения тарифов, стоимость транспортировки на Кременчугский НПЗ через два года в зависимости от маршрута вырастет в 1,9-3,5 раза, на НПК "Галичина" – в 1,6 раза.

Проект решения должен пройти общественное обсуждение.

Как сообщалось, НКРЭКУ устанавливает тарифы на транспортировку нефти до расположенных в Украине НПЗ. Тарифы на транспортировку сырья по транзитным маршрутам "Укртранснафта" устанавливает самостоятельно на основе заключенных договоров.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей страны.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #нпз #укртранснафта #транспортировка #нкрэку #тарифы
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