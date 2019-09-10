Экономика

18:11 10.09.2019

Нефть активно дорожает

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Нефть активно дорожает

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник на ожиданиях сокращения запасов в США и мер Саудовской Аравии по поддержке рынка.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 подорожали на $0,94 (1,5%) - до $63,53 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднимаются на $0,81 (1,4%) - до $58,66 за баррель.

Позитивное настроение рынка определили сделанные накануне заявления нового министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда. Он подтвердил приверженность прежней политике в нефтяной сфере, направленной на ограничение добычи для сокращения излишка топлива на рынке.

Также инвесторы ожидают итогов заседания министерского комитета по выполнению сделки ОПЕК+, которое состоится в четверг в Абу-Даби.

Кроме того, цены получили поддержку за счет ожиданий скорого IPO саудовской государственной нефтедобывающей корпорации Saudi Aramco. Как сообщают СМИ, гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер сообщил, что первый этап размещения (на местной фондовой бирже) может состояться уже очень скоро.

"Изначально будет размещен 1% акций Saudi Aramco. Учитывая целевую оценку стоимости компании в $2 трлн, ей придется найти среди потенциальных инвесторов $20 млрд, что представляется амбициозной задачей при текущем состоянии нефтяного рынка, - говорится в сообщении аналитиков Commerzbank. - Таким образом, Саудовская Аравия будет очень заинтересована в повышении цен на нефть, а единственный способ этого добиться - продолжить перевыполнять квоту на сокращение добычи".

Вместе с тем участники рынка ждут отчета министерства энергетики США об изменении запасов топлива в стране на прошлой неделе, который будет обнародован в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают сокращения запасов нефти в Штатах на 2,8 млн баррелей.

Теги: #цены #нефть
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