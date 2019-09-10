Юрфирма Integrites опровергает причастность своих сотрудников к связанным с регистрацией неправомерным действиям Минюста

Юридическая фирма Integrites опровергает распространенную одним из Youtube-каналов информацию о причастности ее сотрудников неправомерным действиям Министерства юстиции Украины, связанным с регистрационной деятельностью.

"Юридическая фирма Integrites опровергает обвинения в якобы причастности работников фирмы к неправомерным действиям, связанным с регистрационной деятельностью Министерства юстиции и работой нового министра", - говорится в заявлении юрфирмы, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

В компании отмечают, что утверждения Youtube-канала, "растиражированные некоторыми СМИ, не соответствуют действительности и являются откровенной клеветой".

В Integrites подчеркивают, что "упомянутые в сюжете Youtube-канала Андрей Гайченко, Владимир Павленко и Владимир Рудниченко не являются работниками Integrites с февраля 2018-го, ноября 2018-го и апреля 2019 года соответственно".

"Сейчас они ведут независимую деятельность или трудоустроены в других юридических фирмах", - сообщает пресс-служба Integrites.

Кроме того, в юрфирме отмечают, что "супруга старшего партнера Integrites Руслана Бернацкого Наталья, также упоминаемая в сюжете, с октября 2018 года работает секретарем Центральной избирательной комиссии. В ее обязанности на этой должности входит подготовка и проведение заседаний ЦИК, координация вопросов соблюдения законодательства о доступе к публичной информации и организация личных приемов граждан, обеспечение гарантии деятельности международных наблюдателей на выборах в Украине".

В юрфирме подчеркивают, что "с 2014 по 2018 год в должностные обязанности Натальи, которая в то время занимала должность заместителя министра юстиции, не входила координация работы департамента государственной регистрации и нотариата Минюста".

"Integrites призывает представителей медиа проверять информацию перед публикацией и при необходимости обращаться в пресс-службу компании", - говорится в заявлении юрфирмы Integrites.