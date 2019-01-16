Иск "Укрэнерго" к РФ по активам в Крыму может сопровождать швейцарская юрфирма Lalive SA

Швейцарская юридическая компания Lalive SA может сопровождать иск НЭК "Укрэнерго" к Российской Федерации относительно захваченных в оккупированном Крыму активов компании, свидетельствуют данные в системе электронных госзакупок ProZorro.

Согласно информации о раскрытии ценовых предложений, опубликованной 14 января, Lalive SA предложила за свои услуги цену в 49,9 млн грн при ожидаемой стоимости в 84 млн грн.

Ранее Lalive SA представляла в спорах против РФ относительно утерянных инвестиций интересы таких компаний как "Укрнафта", Yukos Capital, "Стабил".

Кроме Lalive SA в тендере участвовала также американская Covington&Burling LLP (с ценовым предложением в 54,99 млн грн), ранее уже представлявшая интересы "Укрэнерго" (а также НАК "Нафтогаз Украины", в рамках тяжбы по утраченным этими компаниями крымским активам), Hughes, Hubbard and Reed LLP (с предложением в 74,5 млн грн) также участвующая в разбирательствах по утерянным в оккупированном Крыму инвестициям украинских компаний. Кроме того, о желании представлять интересы "Укрэнерго" заявила британская Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP.

Решение "Укрэнерго" о назначении победителя в настоящее время не опубликовано.

Как сообщалось, в апреле 2018 года НЭК официально уведомила РФ о начале инвестиционного спора по захваченным в Крыму активам компании. По оценкам "Укрэнерго", только стоимость электросетей компании на полуострове составляет около $1 млрд.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но вскоре будет преобразовано в частное акционерное общество.