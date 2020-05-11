Нью-йоркская юридическая фирма заплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны Тимошенко

Нью-йоркская юридическая фирма "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom" заплатила 11 млн долларов или больше, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая обвинила фирму в содействии ее политическому преследованию, сообщила "The New York Times".

"Работа Skadden в Украине, которая уже привела к федеральным расследованиям и большим штрафам, была сосредоточена вокруг отчета, подготовленного фирмой, которую союзники господина Януковича (экс-президента Украины - ИФ) использовали, чтобы попытаться оправдать обращение его правительства с госпожой Тимошенко, ведущим конкурентом господина Януковича. С 2011 года она была заключена в тюрьму по обвинению в злоупотреблении служебным положением, которое международное сообщество широко осудило как политически мотивированное", - говорится в статье издания, опубликованной в воскресенье.

Издание отмечает со ссылкой на людей, знакомых с урегулированием, что "Skadden" заплатила 11 млн долларов или больше, чтобы уладить дело до подачи иска.

" Средства из урегулирования, похоже, были переданы через "Reid Collins" (юридическая фирма - ИФ) госпоже Тимошенко и господину Власенко (адвокат Тимошенко - ИФ). Эта договоренность, как представляется, отражена в записях, поданных госпожой Тимошенко и господином Власенко в украинское правительство, которые показывают, что каждый из них получил около 5,5 млн долларов "Reid Collins" с июля по прошлый месяц", - отмечается в материале.

Говорится, что записи не упоминают фирму "Skadden". В частности, в своих заявках Власенко характеризовал деньги как "иностранный доход", а Тимошенко описала это в заявлении в этом месяце как "компенсацию за ущерб, нанесенный политическими репрессиями 2011–2014 годов, который был получен в Соединенных Штатах на стадии досудебного урегулирования".